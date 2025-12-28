Подоляк: без тиску на РФ мирна угода не буде такою, як хотіла б Україна

Михайло Подоляк / © Getty Images

Тиск на Росію повинен тривати, тому що без цього Україна не отримає таку мирну угоду, на яку сподівається.

Про це радник Офісу президента Михайло Подоляк сказав в інтерв’ю Новини.LIVE.

«Щодо мирної угоди, навряд чи, на жаль, у такому вигляді, як нам би хотілось, вона буде, якщо не буде тиску на Росію. Тобто, тиск має бути у будь-кому випадку — санкції, мілітарка», — сказав Подоляк.

Водночас, він вважає, що на сьогодні суб’єктність України є набагато вищою, ніж рік тому.

Тим часом видання Bloomberg пише із посиланням на джерело, наближене до Кремля, що Росія планує вимагати суттєвих змін до 20-пунктного мирного плану, розробленого спільно Україною та США.

За його словами, у Москві сприймають цей документ лише як відправну точку для подальших переговорів. Там вважають, що план не містить низки важливих для Росії положень і не дає відповідей на багато ключових запитань.

Джерело додало, що в Кремлі вважають нинішній план «досить типовим українським варіантом», але вивчати його збираються «з холодною головою».

Водночас Bloomberg зазначає: Росія навряд чи наважиться повністю відкинути пропозицію, оскільки не хоче псувати відносини з президентом США Дональдом Трампом.

Що відомо про переговори

20–21 грудня у США відбулися переговори за участю спецпосланця Володимира Путіна Кирила Дмитрієва, спецпредставника президента США Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. Темою обговорення стало можливе завершення війни в Україні.

Українська сторона також провела паралельні переговори у Флориді з Уіткоффом і Кушнером.

Як повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, під час зустрічей основна увага приділялася чотирьом ключовим напрямам:

