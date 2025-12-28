- Дата публікації
Подоляк: без тиску на РФ мирна угода не буде такою, як хотіла б Україна
ЄС та США мають тиснути на Росію, щоб мирна угода була максимально справедливою.
Тиск на Росію повинен тривати, тому що без цього Україна не отримає таку мирну угоду, на яку сподівається.
Про це радник Офісу президента Михайло Подоляк сказав в інтерв’ю Новини.LIVE.
«Щодо мирної угоди, навряд чи, на жаль, у такому вигляді, як нам би хотілось, вона буде, якщо не буде тиску на Росію. Тобто, тиск має бути у будь-кому випадку — санкції, мілітарка», — сказав Подоляк.
Водночас, він вважає, що на сьогодні суб’єктність України є набагато вищою, ніж рік тому.
Тим часом видання Bloomberg пише із посиланням на джерело, наближене до Кремля, що Росія планує вимагати суттєвих змін до 20-пунктного мирного плану, розробленого спільно Україною та США.
За його словами, у Москві сприймають цей документ лише як відправну точку для подальших переговорів. Там вважають, що план не містить низки важливих для Росії положень і не дає відповідей на багато ключових запитань.
Джерело додало, що в Кремлі вважають нинішній план «досить типовим українським варіантом», але вивчати його збираються «з холодною головою».
Водночас Bloomberg зазначає: Росія навряд чи наважиться повністю відкинути пропозицію, оскільки не хоче псувати відносини з президентом США Дональдом Трампом.
Що відомо про переговори
20–21 грудня у США відбулися переговори за участю спецпосланця Володимира Путіна Кирила Дмитрієва, спецпредставника президента США Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. Темою обговорення стало можливе завершення війни в Україні.
Українська сторона також провела паралельні переговори у Флориді з Уіткоффом і Кушнером.
Як повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, під час зустрічей основна увага приділялася чотирьом ключовим напрямам:
подальшому опрацюванню українського 20-пунктного мирного плану;
узгодженню підходів до багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки;
обговоренню двосторонніх гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів;
розробці економічного плану відновлення та розвитку України.