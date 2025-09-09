Подоляк назвав країни, які здатні змусити Путіна закінчити війну

Михайло Подоляк. / © Getty Images

Наразі лише дві країни можуть диктатора-президента РФ Володимира Путіна зупинити війну проти України.

Про це у своєму заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

З його слів, Китай добре усвідомлює, що головною перепоною на шляху до миру є небажання Росії припиняти війну.

“Пекін міг би зупинити агресію одним рішенням, але йому вигідніше залишатися спостерігачем, адже його геополітичні суперники виснажуються, а залежність його союзників зростає — і все це без жодних прямих витрат”, - наголосив представник ОП.

Подоляк вважає, що Сполучені Штати повинні знову взяти на себе роль модератора й змусити Кремль завершити війну. Інакше, наголошує політик, доведеться визнати, що світ поступово переорієнтовується в бік Сходу.

“Впевнений, пан Трамп ці ризики чітко усвідомлює. Ніхто не хоче ввійти в історію як президент, за якого Америка поступилася лідерством. Значить, дипломатичний процес у конфігурації сильні США – активна Європа – вольова Україна за участь Китаю є неминучим”, - заявив Михайло Подоляк.

Він наголошує: поки триває очікування нових переговорів, Україна активно готується та розгортає власне військове виробництво, отримує необхідне озброєння та працює над формуванням гарантій безпеки.

Нагадаємо, оглядач з питань міжнародної безпеки Нік Пейтон Волш у своїй колонці для CNN висловився про фатальну помилку Дональда Трампа щодо президента-диктатора РФ Володимира Путіна. Волш переконаний, що надія президента США на те, що сила його особистості змусить “фюрера” укласти мир, виявилася надто оптимістичною.

Тим часом Путін своїми діями робить мир неможливим. Його чергові заяви про те, що нібито влада в Україні є "нелегітимною" і укласти мирну угоду з нею неможливо - чергові яскраві свідчення цього. Твердження Кремля свідомо перекручуючи норми української Конституції та нівелюють усі намагання досягнути миру, наголошують в ISW.