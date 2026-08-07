Подоляк назвав умови, що змусять Путіна до переговорів

Михайло Подоляк / © Associated Press

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Єдине, що може змусити президента РФ Володимира Путіна піти на переговори та зупинити війну в Україні — це тиск, військовий, економічний та політичний.

Про це в ефірі «Ми — Україна» заявив радник Офісу президента України (ОПУ) Михайло Подоляк.

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«Єдине, що приведе нас до переговорного процесу — це масштабні удари по території Росії», — сказав він.

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З його слів, примус забезпечується двома шляхами — мінімізація того, що робить РФ ударами балістикою по Україні, а також суттєве нарощення ударів по Росії.

Нагадаємо, журналіст та історик Девід Саттер заявив, що основний інструмент впливу західних союзників на президента Росії Володимира Путіна — це військова підтримка нашої держави та поглиблення співпраці між оборонною промисловістю країн Заходу та України.

Він наголосив, що переконати Володимира Путіна дипломатичним шляхом неможливо, оскільки той реагує лише на реальний силовий тиск.

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