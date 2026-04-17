Подоляк назвав єдиний спосіб закінчити війну в Україні

Михайло Подоляк

Російське керівництво намагається максимально використати поточний момент війни в Україні. Тому міжнародна спільнота повинна посилити тиск на Кремль.

Таку думку в інтерв’ю Welt.de висловив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

«Дипломатія завжди важлива. Однак фактом є те, що ми готові припинити війну, а Росія, очевидно, ні. Делегація наших американських колег, яка приїде до Києва, була б гарною для перезапуску переговорного процесу. Але Росії потрібно засвоїти урок, бо це єдиний спосіб досягти результатів. Москва повинна боятися нас, повинна знати, що її може очікувати щось болісне та погане. Це єдиний спосіб вести справжню розмову з Росією. Тільки через тиск, примус та страх. За будь-якого іншого сценарію Росія просто продовжуватиме змінювати умови переговорів за власним бажанням», — сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що ключовим принципом припинення вогню є фіксація позицій за формулою «стоїмо там, де стоїмо», де окуповані частини Донбасу повертатимуться лише дипломатією, а Україна зберігатиме контроль над своїми територіями.

Президент рішуче відкинув вимоги Кремля щодо виведення ЗСУ з Донецької області та критично поставився до ідеї США про створення «вільної економічної зони» без військ, оскільки не вірить у безпеку таких районів без присутності армії.

Тим часом видання Bloomberg пише із посиланням на джерело, наближене до Кремля, що Росія планує вимагати суттєвих змін до 20-пунктного мирного плану, розробленого спільно Україною та США.

За його словами, у Москві сприймають цей документ лише як відправну точку для подальших переговорів. Там вважають, що план не містить низки важливих для Росії положень і не дає відповідей на багато ключових запитань.