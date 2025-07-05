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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Подоляк пояснив, чому Вашингтон не може припинити підтримку України

У США достатньо зброї для підтримки України.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Михайло Подоляк

Михайло Подоляк / © Associated Press

Військова допомога Сполучених Штатів Америки Україні триває попри внутрішню політичну боротьбу у Вашингтоні. Арсенали США не виснажені, а поставки мають ключове значення для збереження репутації Америки на світовій арені.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу FreeДом.

Сполучені Штати не припинять постачання озброєння Україні. За його словами, на урядовому рівні тривають регулярні консультації, які підтверджують стабільність і стратегічну зацікавленість США у підтримці української обороноздатності.

«Потрібно розуміти, що поставки будуть, і президент України каже, що консультації на рівні урядових делегацій триватимуть. Американці мають унікальні види зброї, необхідні для протидії балістиці, і США це розуміють», — наголосив Подоляк.

Чутки про можливе скорочення чи припинення допомоги з боку США Подоляк вважає наслідком внутрішньої політичної боротьби у самих Сполучених Штатах. Він закликав не драматизувати ситуацію, адже ключові європейські партнери України також продовжують активно підтримувати країну.

«Це лише спекулятивні розмови, які не мають під собою реального підґрунтя», — зазначив радник глави ОП.

Подоляк підкреслив, що на складах США зберігається значна кількість ракет та протиракет, і водночас триває активне виробництво нових партій озброєння. Він заявив, що арсенали не виснажені, а американське військове планування є продуманим і гнучким.

«Вони планують з урахуванням потреб кампаній, у яких задіяні. Ризику виснаження немає», — підкреслив він.

Окрему увагу Подоляк звернув на репутаційний фактор, який стримує США від будь-яких кроків до згортання допомоги. На тлі посилення російських ударів по цивільному населенню, скорочення поставок зброї могло б стати «історичною катастрофою» для Вашингтона.

«Це були б геноцидні навмисні удари по цивільному населенню. Якщо на цьому фоні скоротити допомогу — це пляма на всю історію США», — заявив радник глави ОП.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським у Гаазі заявив про готовність розглянути можливість постачання Україні додаткових систем ППО Patriot.

Водночас у медіа з’явилися повідомлення про те, що Вашингтон нібито призупиняє постачання деяких видів озброєння через занепокоєння станом власних військових запасів.

Однак вже 4 липня, у розмові з президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп знову пообіцяв допомогти Києву з протиповітряною обороною через ескалацію російських атак.

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