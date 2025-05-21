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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Подоляк припустив, що Росія може вимагати в "меморандумі миру"

Росія може вимагати від України в меморандумі миру повної втрати суверенітету — контролю над армією, політикою та навіть територіями.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Михайло Подоляк

Михайло Подоляк. / © Associated Press

Умови, які Росія може прописати в так званому "меморандумі миру", означають повне підпорядкування України — від контролю над армією до позбавлення власної політики й територій.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк для "РБК-Україна".

"Вони підпишуть меморандум такий, як їм вигідно: прибрати "першоджерела війни", тобто, на їхню думку, Україна має припинити своє існування. Хоча, безумовно, першоджерело війни — це сама Росія", — наголосив Подоляк.

За його словами, ймовірні пункти цього "меморандуму" можуть передбачати:

  • позбавлення України внутрішньої та зовнішньої політики;

  • гарантії невступу до будь-яких оборонних альянсів (не лише НАТО);

  • заборону на власну армію та озброєння;

  • скорочення оборонної промисловості до символічного рівня.

"Йдеться про зобов’язання виготовляти лише пістолети, а також гарантії, що Україна узгоджуватиме внутрішню політику з Москвою — мова, віра, склад уряду. Це буде буквально "ярлик на служіння хану в Москві", — підкреслив радник.

Крім того, він попередив, що Росія може вимагати відмови не лише від окупованих територій, але й від інших, які в Кремлі "вважають історичними".

"Території, які, на думку РФ, належать їй ще з часів печенігів, також можуть бути включені в перелік претензій", — зазначив Подоляк.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що термінів підготовки меморандуму про мир та припинення вогню "немає і бути не може". Він зазначив, що на Росію та Україну чекають "складні контакти з вироблення єдиного тексту".

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