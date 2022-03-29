Подоляк анонсував референдум по договору з Росією щодо гарантій безпеки

Після референдуму відбудеться ратифікація у парламенті України та парламентах держав-гарантів безпеки.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк анонсував референдум задля імплементації договору щодо гарантій безпеки для України.

Про це він сказав за підсумками перемовин української та російської делегацій у Туреччині 29 березня.

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"Імплементація рішення цього договору по гарантіях безпеки буде йти за такою процедурою. Спочатку це буде референдум, на якому всі громадяни України висловлять свою позицію щодо цього договору і щодо того, як він має працювати. Після цього буде йти ратифікація парламентів країн-гарантів і парламенту України. Це ключове", – розповів Подоляк.

"Тобто ми маємо отримати підтримку суспільства, щоб цей договір був дійсно консолідуючий для нас", – додав він.

Нагадаємо, за підсумками переговорів у Туреччині депутат від фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна розробила формат нової системи гарантій безпеки для держави. Наразі їхні основні положення передали російській стороні для розгляду та ухвалення рішень.

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