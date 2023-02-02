Подоляк емоційно закликав партнерів допомогти: "Дайте зброю – і ми їх знищимо"

Він наголосив, що Україна сама воюватиме, "а ви лише стійте поруч і дайте зброю".

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк закликав західних партнерів якомога швидше надати державі усе необхідне озброєння, щоби потім союзникам не довелося "зі сльозами на очах дивитися, як гинуть наші герої".

Про це Подоляк розповів "24 каналу".

Він зауважив, що партнерам України буває важко ухвалювати важливі перед цивілізацією та історією рішення. Але від цих рішень залежать, чи дозволить світ Росії продовжити її поведінку та стати прикладом для інших тоталітарних режимів у знищенні міжнародного права та права інших держав на суверенітет.

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"Сьогодні знову періодично виходять ці суб’єкти типу Лаврова, типу Пєскова і говорять: "Це НАТО продовжує ескалацію в Україні". Це ж питання, чи дозволимо ми оцим людям далі брехати? Тому що треба взяти того ж Лаврова і посадити обов’язково на лаву підсудних, щоб він там зрозумів – "ти напав на іншу країну, ти, особисто Лавров, напав на Україну. Немає ніякого НАТО, ескалації, ніякої геополітики". І ми маємо це закінчити, тому що якщо ми це не закінчимо, то ця особина буде постійно це говорити", – наголосив радник голови ОП.

Він зазначив, що українці самі воюватимуть, а від західних партнерів потрібна лише зброя.

"Ми маємо правильно пояснювати нашим партнерам день за днем, що не треба боятись. Є переломні історичні моменти, коли треба (ухвалювати рішення – ред.). Розумію, що до цього вам було страшно і сьогодні страшно. Однак Україна говорить: "Ми ухвалимо рішення, ми будемо воювати, а ви лише стійте поруч і дайте зброю",

– сказав Подоляк.

Він також акцентував на тому, що що повільніше партнери надають зброю, то більше гине українських військових. Радник голови ОП нагадав, що Україна неодноразово зверталася до партнерів зі словами: "Дайте зброю і ми їх знищимо".

"Ми ж маємо право в рамках міжнародного права це зробити? Маємо! То дайте чим! Чи ви хочете подивитися, як ця вся орда полізе на нас? А потім, коли наші хлопці будуть стояти 10 проти 1000, ви будете говорити зі сльозами на очах: "Дивіться, які герої". Так давайте не будемо доводити до цього", – закликав Подоляк.

Він додав, що ця війна – сучасна та високотехнологічна, тож якщо Україна отримає усе необхідне озброєння, союзникам не доведеться "зі сльозами на очах дивитися, як гинуть наші герої".

Нагадаємо, раніше Подоляк вже звертався до партнерів щодо зброї для України. Він пояснював, що якщо не буде зброї, то війна пошириться і на Євросоюз, адже Росія "не зупинить експансії".

Зауважимо, очільник Міноборони України Олексій Резніков повідомив, що РФ може спробувати піти у новий наступ близько 24 лютого. Тож міністр закликав країни НАТО надати більше озброєння.

Тим часом Росія скликала засідання Ради безпеки ООН через постачання Україні зброї з боку західних союзників держави. Засідання заплановане на 8 лютого.

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