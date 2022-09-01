Подоляк: МЗС Росії прямо заявляє, що наступна обов’язкова ціль для знищення – Молдова

Міністерство закордонних справ Росії прямо заявляє, що наступна обов'язкова ціль для знищення - це Молдова.

Про це на свої сторінці в Twitter написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Гарне нагадування всім сусідам імперії: з Росією неможливо "співіснувати". "Русский план" – це завжди вбивства, руйнування та ліквідація державності", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ періодично виступає з погрозами країнам, які були у складі Радянського Союзу. Сергій Лавров знову погрожує Молдові. Як повідомляють пропагандисти, він заявив, що будь-яка загроза безпеці російських військових у Придністров'ї буде розцінюватися, як напад на РФ.

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