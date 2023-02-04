Подоляк нагадав, чому важливо зупинити Росію

За його словами, Москва надалі буде інвестувати у терризм.

Якщо не зупинити Росію, Кремль продовжить те, що вже стало для путінського режиму традиційним. Зокрема, Москва буде інвестувати в тероризм.

Таку думку у своєму Twitter висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, агресорка Російська Федерація не зупиниться, якщо не програє.

"Вона продовжить інвестувати в тероризм в Європі. Вона робитиме це ще сміливіше. Вона буде втручатися у вибори, вбивати політичних конкурентів. Спалахи сепаратизму стануть правилом. Ви хочете жити в такому світі? Адже саме в цьому полягає суть "русского мира", - йдеться у дописі представника ОП.

Нагадаємо, раніше Подоляк емоційно звернувся до міжнародних партнерів. Він закликав якомога швидше надати державі усе необхідне озброєння, щоби потім союзникам не довелося "зі сльозами на очах дивитися, як гинуть наші герої".

Читайте також: