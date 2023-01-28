Подоляк нагадав пітерському "гопнику" Медведєву, хто будував Петербург, після його маячні про "якусь Італію"

У новому дописі на тему "все в труху" заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв різко відгукнувся про міністра оборони Італії та уряд Великої Британії, які закликають посилити військову допомогу Україні в її протистоянні російській агресії.

У своїй публікації в Telegram поплічник Путіна обізвав "дурнями" європейських урядовців.

Таку реакцію Медведєва викликало те, що "якийсь міністр оборони якоїсь Італії назвав постачання Україні бронетехніки та іншої зброї запобіганням третій світовій".

За його словами, нерозумним є також бажання урядовців Великої Британії, які з метою відвернення експансії Росії і запобігання третьої світової війни прагнуть передати Україні винищувачі, танки та далекобійні ракетні системи.

"Якщо третя світова війна розпочнеться, то вона, на жаль, буде не на танках і навіть не на винищувачах. Тоді вже точно – все в труху", - зробив традиційно неадекватну заяву заступник голови Радбезу РФ.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк нагадав Медведєву, що саме італійські архітектори створили сучасний Петербург, який, за Пушкіним, був "містом бідним, духом неволі, блідим на вигляд", і якби не вони, то пітерські "гопники" не мали би шансу стати президентами Росії.

"З іншого боку, наявність Медведєва з його завзятою манерою провокатора остаточно запевняє Європу в марності будь-яких розмов з Росією", - резюмував Подоляк.

Если бы не итальянцы, то, по Пушкину, Петербург как «город бедный, дух неволи, бледный вид» не дал бы гопникам шанса стать президентами Рф…

С другой стороны, наличие Медведева с его задорной манерой провокатора окончательно уверяет Европу в бесполезности любых разговоров с Рф… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 28, 2023

Нагадаємо, раніше заступник голови Радбезу РФ та відданий поплічник Путіна Дмитро Медведєв попередив НАТО, що поразка Росії в Україні може спровокувати ядерну війну. Водночас у святковій проповіді на Водохреще очільник Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) заявив, що настане кінець світу, якщо Захід спробує знищити Росію.

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