Подоляк назвав Абрамовича вкрай ефективним посередником між делегаціями України та РФ

Він також прокоментував інформацію про отруєння олігарха.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що російський мільярдер Роман Абрамович є вкрай ефективним посередником у переговорному процесі між Україною та Росією.

Про це Подоляк сказав на брифінгу 30 березня.

"Він (Абрамович – ред.) є вкрай ефективним посередником між делегаціями. Тобто він модерує частково процес, з точки зору – аби не було якогось непорозуміння на вході. Тобто коли сторона щось заявляє, а інша сторона це не так зрозуміла, з точки зору логістики переговорного процесу", – пояснив радник голови ОП.

Він також прокоментував інформацію від журналістів-розслідувачів про ймовірне отруєння Абрамовича. За словами Подоляка, це спекулятивні, конспірологічні версії, які мають тиснути на делегації, заважати їм концентруватися на суті, а не на формі.

Нагадаємо, за даними британських ЗМІ, напередодні чергового раунду мирних переговорів між Україною та Росією, що відбулися 20 березня в Туреччині, Абрамович прилетів до РФ із запискою від президента Володимира Зеленського. Український президент нібито передав умови миру від Києва. На що Путін сказав: "Скажи йому, що я її знищу".

Російський опозиціонер розповів про отруєння Абрамовича та про загальну політичну ситуацію в Росії

Читайте також: