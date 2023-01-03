Подоляк назвав три складові для виключення Росії з Радбезу ООН

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк описав три складові задля позбавлення Росії права вето в Радбезі ООН та подальшого її виключення зі складу цього органу.

Про це радник голови ОП розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Подоляк нагадав, що Росія постійно зловживає своїм правом вето в Радбезі ООН та використовує орган для просування своєї пропаганди.

"Вони (росіяни – ред.) постійно з середини 90-их використовували право вето для того, щоб блокувати нормальні рішення, і таким чином переводити Раду безпеки ООН практично в ручний орган: тобто, яким можна було б зловживати. Ось цього треба позбутися. Якщо ми хочемо, щоб міжнародне право домінувало, щоб між державами були певні правила відносин, щоб не можна було прийти, як зробив це Путін, сидячи 23-го так в розвалочку: "Я сиджу тут і всім погрожую", якраз і треба позбавити Росію ось цього права вето, і права використовувати міжнародні майданчики для просування своєї пропаганди. Бо це, по суті, центри проросійського лобі, як з’ясувалося", – розповів радник голови президентського офісу.

За його словами, задля цього існують три інструменти.

"Тут декілька інструментів. По-перше, це консолідація зусиль демократичних країн, які мають не так обережно говорити, як це було до війни – що "щось там Росія десь порушує, але ми про це будемо говорити неформально". Щоби вони формально подавали запити на інституцію: а для чого Росія використовує поза правилами цей майданчик? Тобто, щоб були такі юридично мотивовані заяви від інших членів ООН", – повідомив Подоляк.

Друга складова – це інформаційний тиск.

"От як ми про це сьогодні говоримо постійно – що Росія має позбутись цього права не тому, що вона сьогодні розпочала війну в Україні і щось порушує, а тому що в 1991 році ми маємо приклад корупції Секретаріату ООН, який дозволив поза правилами Росії зайти і зайняти не те місце, яке б вона мала зайняти", – пояснив радник голови ОП.

На його думку, виключити Росію з Радбезу ООН та переформатувати багато юридичних міжнародних формацій допоможе перемога України у війні.

"Третя складова – ключова. Тільки-но ми будемо правильно фіналізувати війну, тільки-но ми будемо йти до звільнення своїх територій, і Росія почне внутрішню трансформацію, у цей момент можна буде достатньо спокійно знайти механізм, повернутися в 91-ий рік, і таким чином скасувати рішення про прийняття Росії в якості постійного члена Радбезу ООН. Тобто перемога України дозволить переформатувати багато юридичних міжнародних формацій", – резюмував Подоляк.

Нагадаємо, в середині грудня Конгрес США вніс резолюцію про виключення Росії з Радбезу ООН. Проте Росія має право накласти вето на таку пропозицію.

20 грудня голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна готує офіційні кроки, аби довести незаконність перебування Росії у Раді безпеки ООН.

Віцеканцлер МЗС Естонії Мярт Вольмер після цього заявив, що більшість держав не поділяють підхід України до питання про членство Росії в Радбезі ООН, тож питання про виключення держави наразі не є перспективним.

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