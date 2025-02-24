Подоляк назвав висновки трьох років повномасштабної війни

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна може зробити висновки за підсумками трьох років повномасштабної війни, яку розв'язала Росія.

Про це він написав у Телеграм.

"Неймовірні три роки великої війни у Європі, яку запустила агресивна Росія, дають нам змогу дійти базових висновків", - написав він і перелічив їх.

1. Війни високої інтенсивності бувають навіть сьогодні. Тому що є країни-неадеквати, яким подобається вбивати, руйнувати, ґвалтувати

2. Війну можна закінчити лише обов’язковими примусом країни-агресорки (РФ). У будь-якому іншому разі війна буде неминуче продовжена й навіть масштабована

3. РФ не хоче закінчення війни. Тому що лише стан "нескінченної війни" – єдиний можливий спосіб збереження такого типу держави, яку встановила диктатура суб’єкта Путіна

4. Рішення щодо оборони та безпеки треба ухвалювати швидко, жорстко та без довгих дискусій

5. Україна ні тоді, ні зараз не погодиться з ультиматумами країни-агресорки. Це питання безумовного виживання та самозбереження

6. Європа розпочала вкрай перспективний рух до політико-безпекової самостійності. Але цей процес треба значно прискорити. Надії лише на свої безпекові й оборонні архітектури

7. Міжнародне право демонстративно "вбила" РФ. Але його треба відновити та переформатувати

8. Ну й головне: час жити без ілюзій, добре розуміти "математику війни" та не піддаватися традиційним технологіям тиску/маніпулювання/фейків

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне 2025 року зробити все для досягнення тривалого і справедливого миру.

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