Подоляк назвав єдиний спосіб, у який НАТО може перемогти РФ

Росія буде готова атакувати НАТО вже за 5 років, якщо її не зупинити в Україні.

Якщо Росія збереже такі ж темпи мілітаризації країни, які є сьогодні, то за п'ять років у держав НАТО не буде жодного шансу, тому єдиний спосіб — це перемогти росіян за допомогою України.

Про це в інтерв'ю телеканалу Freedom заявив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.

"У них (держав НАТО, — ред.) досить багато зброї, вона набагато ефективніша, але вони не готові її використовувати. Відповідно, якщо за 5 років Росія збереже ті темпи мілітаризації й авторитарності, в якій вона сьогодні перебуває, у НАТО немає жодного шансу", — сказав Подоляк.

"Росія готує плацдарм, якщо вона зараз не програє в Україні. Тому єдина можливість перемогти РФ — перемогти її за рахунок України, тобто Україна це може зробити", — додав він.

Він також пояснив, що якщо Україна не зможе перемогти Росію, то країнам НАТО "варто готуватися до вкрай важких наслідків".

Нагадаємо, Росія збільшує бюджет на війну проти України. Зокрема, витрати наступного року мають скласти 6,2% ВВП.

Тим часом Міноборони РФ продовжує пропонувати пільги для стимуляції добровільної участі росіян у війні проти України.

Ізраїльський військовий історик Мартін ван Кревельд заявив, що в Україні триває дуже кровопролитна та затяжна війна на виснаження. Країни НАТО повинні діяти швидко, бо часу на обговорення немає.

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