Подоляк: "Порядок денний сьогодні формують лише ЗСУ, а не нікчемні папірці, які підписує Путін"

Подоляк наголосив, що сьогодні Росія знищує сама себе.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що порядок денний, по якому Україна буде йти, звільняючи свої території, сьогодні формують лише Збройні Сили України, і немає різниці, які укази підписує Путін та що каже російська пропаганда.

Про це Подоляк заявив 9 жовтня в ефірі телемарафону.

"Всі колізії начебто з референдумами, начебто з указами пана Путіна, які є нікчемними з юридичної точки зору, не мали ніякого сенсу — це була спроба інформаційно переграти те, що на військовому плацдармі не вдається зробити. Сьогодні тільки Збройні Сили України формують той порядок денний, по якому ми будемо йти, звільняючи свої території. Немає різниці, про що говорить російська пропаганда, немає різниці, які укази підписує Путін, в тому числі про передачу Запорізької АЕС до юрисдикції Росатома, немає різниці, що вони говорять про Керченський міст. Юридично це все не має сенсу", — наголосив Подоляк.

За його словами, сьогодні Росія знищує сама себе шляхом "хаотизації відносин в найближчому оточенні Путіна". Подоляк натякнув, що наслідком цього міг бути і вибух на Керченському мосту.

"Росія за рахунок хаотизації відносин в найближчому оточенні Путіна так само починає сама себе поїдати і сама себе знищувати... Ексцес на Керченському мості — це можливість для однієї чи іншої силової групи в оточені Путіна отримати нові рубежі", — вважає Подоляк.

Радник керівника ОП підкреслив, що вибух на Керченському мосту суттєво ускладнює логістику окупантів, які фактично залишаються без зброї. Крім того, це значно впливає на настрої серед російських вояків і новобранців. Внаслідок цього, у РФ починають шукати винних у провалі так званої "спеціальної воєнної операції".

Подоляк впевнений, що сьогодні в РФ назріває конфлікт між так званими "вежами Кремля": Міністерство оборони і Генштаб Росії — з одного боку, ФСБ, Росгвардія та ПВК — з іншого. При цьому власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина сьогодні, ймовірно, готують на посаду чи то міністра оборони, чи то очільника Росгвардії.

Водночас те, що публічно демонструють в Росії, зокрема засідання Радбезу, публічні виступи Путіна чи його спілкування з російським кабміном, не дає дійсної інформації про те, що саме відбувається в найближчому оточенні російського диктатора.

"Конфлікт дійсно перейшов в гарячу фазу... Декілька разів Путін не коментував ключові події, наприклад, потужний відступ російських військ з Харківської області, обмін полоненими з "Азовсталі", події, які відбуваються в Криму (не лише міст, а до цього ще Новофедорівка)... Він не коментує це, і починають поступово наростати процеси хаотизації суспільних відносин, маю на увазі на рівні політичної еліти", — сказав Подоляк.

Радник ОП додав, що весь класичний російський генералітет, "основа основ путінського режиму", сьогодні в занепаді та "під великим пресом". Саме тому в РФ уже відбуваються арешти.

"Таким чином, ми можемо очікувати тільки наростання вираженого конфлікту", - впевнений Подоляк.

Переворот у Росії

У Кремлі з’являються перші сміливці, які висловлюють Путіну незгоду. Так, американське видання Washington Post оприлюднило статтю, в якій йдеться про те, що серед найближчого оточення Володимира Путіна знайшлася особа, яка в останні тижні висловила незгоду безпосередньо російському президенту з приводу його ведення війни в Україні. Такою інформацією володіє розвідка США.

Тим часом російські генерали усвідомлюють значні провали своєї армії у війні проти України і бояться застати той момент, коли буде оголошена капітуляція.

Також стало відомо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наступного тижня може спробувати скоїти держпереворот і цього, мовляв, президент країни-агресорки Володимир Путін побоюється.

Саме тому в Москві розпочались арешти військових. Це може бути пов'язане з підготовкою до перевороту, або боротьбою між "вежами Кремля", а саме між Міноборони РФ та ФСБ.

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