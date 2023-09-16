Подоляк пояснив, чому Кремль прагне до "переговорів" з Україною

Диктатор хоче не переговорів, має на увазі виключно один із трьох сценаріїв.

Російський президент-диктатор Володимир Путін не прагне до переговорів в класичному розумінні. Саме тому світ не повинен реагувати на подібні заяви з Москви.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на своєму Twitter.

Політик закликав міжнародну спільноту не реагувати на брехливі розмови Кремля про "переговори" з Україною. За словами Подоляка, нинішня Росія не здатна домовлятись, а тому світ не повинен дати себе обдурити.

Подоляк наголосив, що диктатор Путін говорить не про переговори, а виключно про один із трьох сценаріїв:

натиснути на Україну й змусити її капітулювати. Заморозити конфлікт до наступного етапу;

надати оперативну паузу Росії, аби ще більше озброїти своїх терористів й продовжити вчиняти воєнні злочини;

уникнути програшу Росії й трансформаційної революції, щоб "не втратити обличчя".

"Все це дуже примітивно, передбачувано і банально, коли ми говоримо про плани Росії. Тому ще раз - живіть без ілюзій, не слухайте Росію, не звертайте уваги на геноцидні бажання колективного Путіна", - зауважив Подоляк.

Як повідомлялося, після перемовин у Сочі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом кремлівський фюрер Володимир Путін цинічно заявив, що Росія "ніколи не відмовлялася від переговорів" з Україною. Мовляв, нібито Україна не хоче сідати за стіл переговорів із РФ.

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