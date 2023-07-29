Подоляк пояснив, чому Україна не збирається вести переговори з Путіним

Саміт "Росія — Африка" показав, що з Путіним навіть африканські країни не хочуть мати справу.

Якщо російські еліти хочуть зберегти свої статки та гарантії безпеки, вони повинні прибрати від влади диктатора Путіна, а поки цього не станеться, з Росією переговорів вести ніхто не буде.

Таку думку в етері телемарафону висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Еліти, якщо вони хочуть щось там зберегти, певні статки, гарантії вони мають подивитися на оцей саміт Африка — Росія, поки вони його (Путіна, - ред.) не приберуть, не може бути ніяких розмов", - сказав Подоляк.

Він заявив, що достатньо подивитись на саміт "Росія — Африка", який показав, що не те що НАТО чи Україна не хочуть говорити з Путіним, а навіть країни Африки.

"Перше: невпливова особа. Друге: він абсолютно боягузлива особа, така, яка втікає, коли виникає криза. Третя складова: він абсолютно неадекватно сприймає те, що відбувається у світі. Він не розуміє ці процеси і тому він фантазує, просто відверто бреше. І четверта складова: Путін не буде контролювати Росію вже через півроку, через рік, через два, то навіщо з ним якісь домовленості мати", - сказав Подоляк.

Він зазначив, що як тільки Україна промовить публічно, що готова з Путіним розмовляти це буде означати, йому дають можливість продовжити свою політичну кар’єру.

"Сьогодні його політична кар’єра після невдалого перевороту Пригожина поступово йде до закату. Не те що на вибори 17 березня 2024-го він не піде, він в принципі може недосидіти до кінця свого терміну. Путін не є гарантом будь-чого, Путін має зійти з політичної площини", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кремлівський диктатор Путін заявив про готовність до переговорів щодо війни в Україні, але поскаржився, що ні Київ, ні США з НАТО не бажають розмовляти з Москвою.

Крім того, ми раніше інформували, що у Кремлі знову цинічно брешуть про нібито готовність до переговорів. Зокрема, було сказано, що Росія "відкрита до врегулювання" та діалогу щодо війни в Україні.

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