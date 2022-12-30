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Подоляк пояснив, чому Україна відмовляється "зупинити війну"

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
2042
Час на прочитання
1 хв
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Подоляк пояснив, чому Україна відмовляється "зупинити війну"

Фото: Getty Images

Реальний мирний процес із РФ можливий лише після виведення окупаційних військ.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна справді відмовляється "зупинити війну" - на тих умовах, які пропонує РФ. 

Про це він написав у Twitter.

Подоляк наголосив, що Україна не буде припиняти опір російській агресії, тобто "зупиняти війну", як того бажають у Кремлі, "віддавши свої території Рф, убивши свій суверенітет, прийнявши ультиматуми окупанта й відмовившись переслідувати воєнних злочинців".

"Україна пропонує розпочати реальний мирний процес лише після виведення окупаційних військ із нашої території", - наголосив радник голови ОП.

Нагадаємо, раніше прессекретар президента держави-аргесорки Дмитро Пєсков заявив, що жодного "мирного плану" щодо України не може існувати без врахування "сьогоднішніх реалій", тобто так званого "входження" до складу РФ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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Дата публікації
Перегляди
2042
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