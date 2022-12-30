Подоляк пояснив, чому Україна відмовляється "зупинити війну"

Реальний мирний процес із РФ можливий лише після виведення окупаційних військ.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна справді відмовляється "зупинити війну" - на тих умовах, які пропонує РФ.

Про це він написав у Twitter.

Подоляк наголосив, що Україна не буде припиняти опір російській агресії, тобто "зупиняти війну", як того бажають у Кремлі, "віддавши свої території Рф, убивши свій суверенітет, прийнявши ультиматуми окупанта й відмовившись переслідувати воєнних злочинців".

справді відмовляється «зупинити війну», віддавши свої території Рф, убивши свій суверенітет, прийнявши ультиматуми окупанта й відмовившись переслідувати воєнних злочинців.

пропонує розпочати реальний мирний процес лише після виведення окупаційних військ із нашої території. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 30, 2022

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"Україна пропонує розпочати реальний мирний процес лише після виведення окупаційних військ із нашої території", - наголосив радник голови ОП.

Нагадаємо, раніше прессекретар президента держави-аргесорки Дмитро Пєсков заявив, що жодного "мирного плану" щодо України не може існувати без врахування "сьогоднішніх реалій", тобто так званого "входження" до складу РФ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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