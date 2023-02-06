Подоляк пояснив, в чому головна проблема з відставкою Резнікова

Міністр оборони України Олексій Резніков є дуже ефективним переговірником з Заходом в питанні постачання зброї. У випадку відставки Резнікова замінити його буде важко.

Про це в ефірі "1+1" в рамках загальнонаціонального телемарафону заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Коментуючи розмови про звільнення керівника Міноборони, Подоляк заявив:

"Я б хотів, щоб ми звикли, що спочатку рішення, а потім обговорення. Спекулятивно це певний тиск. Якщо кожен день починаєш говорити - відставка, відставка, відставка, то поступово люди перестають працювати. Щодо пана Резнікова - була його заява, що якщо президент буде наполягати в рамках політичної відповідальності для міністра оборони, Резніков, безумовно, напише заяву про відставку і піде. Але я думаю, кілька днів треба витримати для того, щоб не спекулювати. Я вже бачив - з'явились думки, хто буде наступником Резнікова і таке інше".

Радник керівника ОПУ зауважив, що Резніков "був вкрай ефективним щодо комунікації з нашими партнерами".

"Це дуже важлива складова. Ми говоримо про стан війни, в якому знаходиться Україна. Я розумію, в людей є певна емоція, коли отримуєш дані, що щось десь крадуть. Ти хочеш одразу прийняти всі рішення. Можливо, вони й справедливі по відношенню до людей, які це робили, і до людей, які мають нести політичну відповідальність. Але я трохи інакше дивлюся. Війна не закінчилась, в нас надто складні перемовини щодо ракет підвивщеної дальності, щодо штурмової авіації, щодо логістичного забезпечення снарядами. Нам потрібно дуже багато і патронів, і снарядів, і амуніції. Цим постійно займався Резніков, в нього були чудові особисті відносини. Переговори - це не тільки математичні формули, а й особисті відносини і довіра", - пояснив він.

За словами Подоляка, якщо говорити про заміну Резнікова, "треба розуміти, а чи знайдемо ми таку кандидатуру, яка зможе на себе ці питання перебрати і отримати довіру і добрі особисті відносини".

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков може бути вже цього тижня відправлений у відставку на фоні корупційних скандалів у відомстві.

В результаті скандалу з закупівлею харчів для ЗСУ за завищеними цінами пішов у відставку заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов. Також із посади було звільнено директора департаменту закупівель Богдана Хмельницького. 1 лютого СБУ вручила підозри Хмельницькому і Шаповалову.

Голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що керівник ГУР генерал-майор Кирило Буданов очолить Міністерство оборони замість Олексія Резнікова.

Сам Резніков зауважив, що "жоден чиновник не вічний у кріслі".

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