Подоляк припустив, які висновки зробить Трамп після розмови з Путіним

На думку радника ОПУ Михайла Подоляка, коли новообраний президент США Дональд Трамп поговорить з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, він усвідомить, що з РФ немає сенсу домовлятися про щось. Тому що це примітивно.

Про це Подоляк сказав в ефірі "Ми Україна".

Глава США зрозуміє, вважає Подоляк, що треба:

ще додати спроможності Україні - мілітарних можливостей завдати поразки Росії та збільшити удари по території Росії, адже це сильно тригерить Путіна та його оточення;

підвищити ціну війни для Путіна - за рахунок витиснення РФ з низки глобальних фінансових і галузевих ринків.

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп у перший день після своєї інавгурації підписав указ, що призупиняє всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів, поки не буде проведено аналіз їхньої відповідності цілям його політики. У РНБО пояснили, що це не стосується України.

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