Подоляк привітав Зеленського з третьою річницею інавгурації: "Людина, яка опинилася в потрібний час у потрібному місці"

Подоляк привітав Зеленського з третьою річницею інавгурації: "Людина, яка опинилася в потрібний час у потрібному місці"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк нагадав, що сьогодні, 20 травня, виповнюється три роки відтоді, як Володимир Зеленський став президентом України.

З цієї нагоди Подоляк привітав керманича країни з важливою датою. На своїй офіційній сторінці у Twitter радник голови ОП наголосив, що Зеленський та людина, яка опинилася у потрібний час у потрібному місці":

"Третя річниця з дня інавгурації Володимира Зеленського. Людина, яка опинилася в потрібний час у потрібному місці. Людина, яка вдихнула нове життя у світову політику. Людина, яка зробила Україну символом стійкості та свободи. Людина, яка покладе кінець російській варварській цивілізації", - написав Подоляк.

Третя річниця з дня інавгурації @ZelenskyyUa. Людина, яка опинилася в потрібний час у потрібному місці. Людина, яка вдихнула нове життя у світову політику. Людина, яка зробила символом стійкості та свободи. Людина, яка покладе кінець російській варварській цивілізації. pic.twitter.com/IaYYvMvzld — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 20, 2022

Зазначимо, що сьогодні, 20 травня, рівно три роки з того моменту, як чинний президент України Володимир Зеленський вступив на посаду. Саме 20 травня 2019-го в будівлі парламенту відбулась інавгурація 6 очільника сучасної незалежної України.

20 травня 2019-го в будівлі парламенту відбулась інавгурація президента Володимира Зеленського

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