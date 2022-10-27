Подоляк про місце Путіна: увійде в історію як велика темна пляма

Подоляк порадив бути обережними зі своїми бажаннями.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що президент Росії Володимир Путін увійде в історію не як великий завойовник, а - як велика темна пляма.
Про це Подоляк написав у своєму Twitter.
Представник ОП порадив диктатору Путіну бути обережним зі своїми бажаннями.
"Путін мріяв увійти в історію як великий завойовник, а увійде як велика темна пляма - останній імператор, який призвів до занепаду і падіння імперії. Наступні покоління вивчатимуть не його перемоги, а помилки та злочини", - йдеться у його дописі.
До слова, від початку війниПутіна почали називати сучасним Адольфом Гітлером. Зокрема, колишній заступник головнокомандувача сил НАТО в Європі Річард Ширрефф провів паралелі між бомбардуваннями українських міст армією РФ та атаками на Лондон 1940-1941 років німецькими фашистами.
Читайте також:
- США і Китай готові порозумітися: Байден і Цзіньпін зробили потужні заяви
- Путін не готовий закінчувати війну проти України і сідати за стіл переговорів - ISW
- Блінкен заявив, що США попередили Путіна про наслідки ядерного удару по Україні