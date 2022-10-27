Подоляк про місце Путіна: увійде в історію як велика темна пляма

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що президент Росії Володимир Путін увійде в історію не як великий завойовник, а - як велика темна пляма.

Про це Подоляк написав у своєму Twitter.

Представник ОП порадив диктатору Путіну бути обережним зі своїми бажаннями.

"Путін мріяв увійти в історію як великий завойовник, а увійде як велика темна пляма - останній імператор, який призвів до занепаду і падіння імперії. Наступні покоління вивчатимуть не його перемоги, а помилки та злочини", - йдеться у його дописі.

До слова, від початку війниПутіна почали називати сучасним Адольфом Гітлером. Зокрема, колишній заступник головнокомандувача сил НАТО в Європі Річард Ширрефф провів паралелі між бомбардуваннями українських міст армією РФ та атаками на Лондон 1940-1941 років німецькими фашистами.

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