Подоляк про скасування в РФ покарання за злочини в Україні: "Розумієте, навіщо потрібен спецтрибунал?"

Він назвав відповідний закон легалізацією мародерств, зґвалтувань і вбивств.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що скасування в Росії відповідальності за злочини на окупованих територіях є фактично легалізацією мародерства, зґвалтувань і вбивств як основних інструментів країни-агресорки.

Про це Подоляк написав у Мережі.

"Зняття Держдумою Рф відповідальності за злочини на окупованих територіях, що були здійснені "в інтересах Росії", – це фактична легалізація мародерств, зґвалтувань і вбивств, як основних інструментів російської держави. Тепер розумієте, навіщо потрібен міжнародний спецтрибунал?" – йдеться в заяві радника голови ОП.

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Нагадаємо, Держдума РФ ухвалила в першому читанні законопроєкт, який скасовує кримінальну відповідальність за злочини на тимчасово окупованих територіях України, якщо вони були скоєні задля "захисту інтересів Росії" до 30 вересня 2022 року.

Додамо, що напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність створення міжнародного спеціального трибуналу для притягнення російських керівників до відповідальності вже зараз, до завершення війни.

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