Подоляк – про заяву Путіна щодо мети війни: "Дуже передбачуваний у своєму "оруелізмі"

Радник голови ОП прокоментував слова очільника Кремля про те, що "СВО" – це спроба припинити війну.

Заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що мета "спецоперації" – припинення війни, свідчать, що жодних переговорів не буде і держава-агресорка націлена виключно на війну.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він провів паралелі між останніми заявами російського диктатора та суттю твору-артиутопії авторства Джорджа Орвелла "1984".

"Путін дуже передбачуваний у своєму "оруелізмі": "СВО – це спроба припинити війну… Війна – це мир…Рабство – це свобода… Окуповані землі Донбасу – це історична частина Росії під дикою назвою "Л/ДНР", – написав Подоляк у Мережі.

"Прозріння не буде. Переговори неможливі. Росія націлена виключно на війну", – наголосив радник голови ОП.

Нагадаємо, 18 січня Путін заявив, що сенс "СВО" – начебто припинення війни, розпочатої на Донбасі ще 2014 року. Водночас диктатор чомусь не згадав у своїй заяві, що цю війну розпочала сама Росія.

Господар Кремля розійшовся цього дня у своїх висловлюваннях про Україну. Окрім цього, він вкотре назвав владу держави "неонацистським режимом" та назвав розв’язану Росією війну захистом носіїв російської мови та культури.

Зауважимо, Подоляк раніше заявляв, що наразі не існує способу домовитися з Росією про припинення війни, тому Україні треба цю війну вигравати.

Читайте також: