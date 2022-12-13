Подоляк прокоментував рішення торговця "смертю" Бута, якого нещодавно обміняли, піти у політику

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував рішення російського торговця зброєю Віктора Бута піти у політику.

За словами Подоляка, політична кар‘єра торговця "смертю" Бута в Росії логічна з погляду російської сутності.

"Путінська Росія – найбільше злочинне угруповання, що інвестує в конфлікти, фінансує тероризм, купує політиків і займається дестабілізацією на планеті. Перемога України поверне всіх на лаву підсудних", - йдеться у дописі у Twitter.

Російський бізнесмен Віктор Бут через кілька днів після звільнення з американської вʼязниці, вступив до партії ЛДПР, яку заснував і очолював російський політик Володимир Жириновський.

Обмін ув'язненими між США та РФ

Віктор Бут був засуджений 2012 року у США за підготовку продажу зброї колумбійським антиурядовим збройним угрупованням. У Сполучених Штатах його називали "торговцем смертю" і одним із найвідоміших постачальників зброї до зон конфліктів. Провину він не визнав. 8 грудня в ОАЕ Бут був обміняний на засуджену в Росії за звинуваченням у перевезенні наркотиків американську баскетболістку Брітні Ґрайнер.

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