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Подоляк прокоментував стелю цін на нафту з Росії: "Правило: "Не кидати мило в душі"

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Подоляк прокоментував стелю цін на нафту з Росії: "Правило: "Не кидати мило в душі"

Фото: Getty Images

Цією фразою він описав відносини РФ із партнерами по "антизахідній коаліції" у питанні цін на нафту.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував обмеження цін на російську нафту.

Свою реакцію він залишив у твітері. 

"Багато хто вважає, що російська культура – це Достоєвський чи Чайковський. Але справжня, глибинна ru-культура – це АУЕ (тюремна субкультура). Там є правило: "Не кидати мило в душі". І це найкращий опис відносин Росії з партнерами по "антизахідній коаліції" у питанні цін на нафту", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

Український президент Володимир Зеленський назвав це рішення "слабкою позицією" Заходу. Глава держави підкреслив, що це лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти.

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Дата публікації
Перегляди
1055
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