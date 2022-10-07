Подоляк різко відповів Меркель про "міцний мир" з Росією: "Це чисте лицемірство"

Радник голови Офіса президента Михайло Подоляк відреагував на заяву колишньої канцлерки Ангели Меркель і назвав це "чистим лицемірством".

Свою відповідь він опублікував сьогодні, 7 жовтня, у Twitter.

"Чисте лицемірство. Росія вторгається в Україну, знищує міста, влаштовує масові страти, загрожує світу зброєю масового ураження, якщо той не дозволить геноцид та анексію. Здавалося б, усе зрозуміло. Але знову виходить пані Меркель і каже: "Без Росії не буде міцного миру". Як це зупинити?" – йдеться у дописі Подоляка.

Нагадаємо, Меркель заявила, що необхідно займатися "майбутньою архітектурою європейської безпеки у межах міжнародного права", яке буде стабільним лише якщо до нього буде включена і Росія.

Водночас вона сказала, що "дуже важливо, щоб і Німеччина, і Європейський союз, і НАТО дотримувалися єдиної та рішучої позиції для захисту та відновлення суверенітету і цілісності України".

Підтримка Німеччини

На початку жовтня до Одеси прибула міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Вона анонсувала швидку поставку першої обіцяної одиниці наземної системи ППО IRIS-T.

Німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок висловилася про підтримку України. За її словами, наразі немає шансів на те, що мирні переговори покладуть кінець війні, яку Росія розпочала проти України. Мовляв, пропозиції російського президента-диктатора Володимира Путіна протилежні миру.

Меркель готова повернутися у велику політику й домовлятися з Путіним

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