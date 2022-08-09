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Подоляк розповів, чи залишилися канали зв'язку між Києвом і Москвою

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Подоляк розповів, чи залишилися канали зв'язку між Києвом і Москвою

Фото: Getty Images

Наразі на шостому місяці війни, яку Росія розпочала в Україні, канали зв'язку між Банковою і Кремлем практично відсутні.

Єдині канали зв'язку, які залишилися між Україною і Росією, стосуються переговорів про обміни тілами загиблих військових,  а також щодо обміну полоненими.

Про це в інтерв’ю ВВС заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Ми вже навіть про гуманітарні коридори не можемо говорити, тому що Росія - це не та країна, для якої існують поняття гуманістичного підходу до ведення війни чи до того, як треба поводитися з людьми на окупованих територіях", - наголосив він. 

Нагадаємо, за інформацією Financial Times, західні країни, зокрема члени ЄС, розглядають можливість запровадження каральних заходів на торгівлю та фінанси з Туреччиною. Приводом стала друга за місяць зустріч Ердогана з Путіним, та ще й в Сочі, куди турецький президент поїхав особисто. Вже ні для кого не секрет, що Анкара допомагає Москві обходити західні санкції. У Сочі Ердоган із Путіним домовилися про розрахунки за газ у рублях.

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