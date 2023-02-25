Подоляк розповів, чим Зеленський відрізняється від Путіна

Вже практично в перший день війни український президент Володимир Зеленський "обнулив" російський диктатора Володимира Путіна. На контрасті було показано, чому "фюрер" ніколи не виграє.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, Зеленський показав, хто такий "сучасний сміливий лідер, який бере на себе відповідальність незважаючи на те, що відбувається навколо".

"На контрасті було показано чому Путін боягузливий, чому Путін неадекватний, чому Путін не сучасний, чому Путін небезпечний і чому він ніколи не виграє. На тлі Зеленського це неможливо", - наголосив Подоляк.

Представник ОП каже, що на тлі українського президента образ кремлівського диктатора Путіна деградував. Так, голова Кремля "швидко перетворився з людини, якої побоювалися, в людину, над якою сміються, від якої нічого не чекають, бо він надзвичайно передбачуваний - особливо в своїх виступах".

Нагадаємо, Подоляк назвав візит Байдена до Києва "крапкою на політичному русі" російського президента Володимира Путіна. За його словами, Баден перебуванням в Україні демонстративно показав те, що "сьогодні є він глобальний гравець, Зеленський глобальний гравець і немає більше Путіна".