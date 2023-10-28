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Подоляк розповів, чому для Кремля важливі бодай якісь успіхи на фронті

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Подоляк розповів, чому для Кремля важливі бодай якісь успіхи на фронті

Михайло Подоляк. / Фото: Getty Images

РФ хоче впливати на Захід.

Країна-агресорка Росія прагне впливати на західні еліти. А для пропаганди їй потрібні хоч якісь результативні дії на фронті в Україні. 

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголошує, що завдання перед Кремлем стоїть досить примітивне: російському військово-політичному керівництву необхідні хоча б якісь результативні дії. 

"Їм потрібно хоча б просування на кілометр, на два, захоплення хоч якогось населеного пункту, який на слуху. Особливо - в Донецькій або Луганській областях, щоб сказати: дивіться, у нас ще є потенціал, ми ще можемо кудись рухатися. Якщо за кілометр просування територією України потрібно заплатити 10, 20, 30 тисяч життів - для Росії це нічого не вартує", - наголосив представник ОП.

За словами Подоляка, росіяни хочуть психологічно впливати на західні еліти, насамперед. Втім, для пропаганди необхідна хоч якась результативна дія.

"Наприклад, показати: дивіться, ми оточили Авдіївку, ми взяли Авдіївку і так далі. А те, що там усе стерто з лиця землі, там практично немає населених пунктів. Це для Росії не відіграє жодної ролі. Для них головне - інформаційне повідомлення: ми вийшли, наприклад, на промислову зону Авдіївки, вийшли на терикони Авдіївського коксохіму тощо. Це винятково заради або психологічної, або інформаційної складової. Військовий, стратегічний сенс у Російської Федерації відсутній", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, Генштаб Естонії повідомляв, що армія РФ прагне досягнути хоч якогось успіху для іміджу Путіна. Окупанти хочуть створити всередині країни враження про успіхи у війні.

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Дата публікації
Перегляди
64
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