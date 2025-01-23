Подоляк розповів, чому Трампу не вдасться домовитись з Путіним

За словами Подоляка, нещодавні заяви Трампа свідчать про його реалістичний підхід до завершення війни в Україні.

Дональд Трамп публічно заявляє про намір змусити Росію укласти угоду, застосовуючи санкції та мита. Однак важливо також посилювати військову допомогу Україні, щоб досягти результату.

Про це розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі для 24 Каналу.

За словами Подоляка, нещодавні заяви Трампа свідчать про його реалістичний підхід до завершення війни в Україні. Він визнає, що її не вдасться завершити за 24 години, як дехто вважає.

"Публічність заяв Трампа демонструє, що вони усвідомлюють – Путін ірраціональний. Домовитися про щось з Путіним у кулуарах не вийде. Тому Трамп використовує публічність, аби зафіксувати позицію. Якщо ви не будете цього робити, то ми докладаємо зусилля іншого рівня, аби примусити вас до цього. Вони знають, що таке сучасна Росія та як з нею працювати", – зазначив Подоляк.

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Радник голови ОП підкреслив, що санкції та мита є важливими інструментами впливу, однак їхнього ефекту доведеться чекати декілька місяців. Водночас без посилення військової підтримки України змусити Росію йти на переговори буде неможливо.

"Якщо Сполучені Штати взагалі обмежать нашу державу у використанні зброї, то це навряд чи змусить Росію зупинитися. Все має працювати у комплексі", – наголосив Подоляк.

З його слів, комбінація економічного та мілітарного тиску стане ефективною стратегією для завершення війни.

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"Без суттєвого нарощування ударів по Росії та без збільшення ракетних спроможностей України досягти такого ефекту не вдасться. Потрібно примусити Путіна йти на переговори. Якщо цього не робити, то Росія просто шукатиме відмовки", – додав Подоляк.

Трамп, за словами Подоляка, вже демонструє розуміння того, що Росію необхідно змусити змінити свою політику через економічний та військовий тиск. Це єдиний спосіб досягти умов, які можуть змусити Путіна розпочати конструктивні переговори.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що зробить велику послугу Росії та її президенту Володимиру Путіну, якщо той погодиться укласти угоду про закінчення війни в Україні. Інакше американський лідер погрожує РФ жорсткими санкціями.