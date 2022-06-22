Подоляк розповів, хто пише Зеленському його вечірні звернення до українців

Подоляк розповів, хто пише Зеленському його вечірні звернення до українців

Вечірні звернення до народу України Володимиру Зеленському пише його оточення.

А саме - Дмитро Литвин, Юрій Костюк та Андрій Сібіга та ще низка людей і редакторів, проте структуру своїх виступів продумує сам Зеленський.

Про це в інтерв'ю "Бабелю" розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Є група, куди входять і Костюк, і Литвин, і Сібіга, і ще ряд людей. Над промовами президента вони працюють досить інтенсивно. Але насправді ключовим автором тез є сам Зеленський, який задає рамку. І практично усі виступи структурно продумані ним. А вже написання конкретики, додаткових зворотів — тут уже група райтерів", - повідомив радник голови ОП.

Зазначимо, що

Дмитро Литвин — політичний аналітик та журналіст. Він співпрацює з Офісом президента.

Юрій Костюк — колишній сценарист Студії "Квартал 95" та співавтор серіалу "Слуга народу". За часів Андрія Богдана був заступником керівника ОП. Згодом став радником президента.

Андрій Сібіга — заступник голови Офісу президента, колишній посол України в Туреччині.

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