Подоляк розповів про тиск міжнародної спільноти на Путіна

Із Путіним поговорив Шольц.

Президент країни-агресорки спілкується з лідерами інших держав, які на нього тиснуть.

Про це під час брифінгу 4 березня сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"У нас є ще один інструмент. Це - тиск на Путіна через його прямі комунікації з лідерами інших країн. Щойно щодо гуманітарних коридорів з ним розмовляв Шольц", - наголосив Подоляк.