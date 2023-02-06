Подоляк розповів, про яку зброю Україна домовляється з Заходом

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що для України пріоритетною військовою допомогою від західних партнерів є ракети підвищеної дальності і штурмова авіація.

В ефірі "1+1" в рамках загальнонаціонального телемарафону Подоляк прокоментував переговори про надання Україні нової зброї:

"Ми отримаємо ракети підвищеної дальності - вони є в пакеті, який Сполучені Штати нам надають. Але це 150 км, тому ми продовжуємо говорити про ракети підвищеної дальності, які працюють на відстані 200-300 км. Друга складова - дуже інтенсивні переговори йдуть щодо авіації".

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За його словами, Україні потрібна штурмова авіація на даному етапі війни.

"Коли ти йдеш у контрнаступ, то для того, щоб зверху захищати і прикривати своїх хлопців, свою бронетехніку, яка буде йти у прорив, потрібна саме штурмова авіація, яка буде як танк - з неба зносити все, заливати вогнем, тому що треба багато нищити російської техніки, живої сили і таке інше. Тому це A-10 - штурмова авіація. Безумовно, є ефективні винищувачі, як F-16, які використовуються для перехоплення і для штурмових операцій. Вони є ключовим літаком у багатьох країнах. Таким чином, будемо проводити переговори саме щодо F-16, штурмової авіації, ударних вертольотів, як Apache, і таке інше. Це все сьогодні на столі переговорів", - сказав радник очільника ОПУ.

Як зазначив Подоляк, західні партнери, як і в ситуації з постачанням танків, "намагаються дотриматись якоїсь обережності", хоча сьогодні це вже не має сенсу.

"Ми і публічно, і не публічно на різних майданчиках говоримо про все. І ми отримуємо максимальну номенклатуру зброї. Це і ЗРК, і танки, включно з "Абрамс", додаткові "Джавеліни", "Стінгери", снаряди 155 калібру, "Хаймерси", гаубиці, ствольна артилерія. А зараз ми вже отримуємо ракети підвищеної дальності, будемо говорити про ATACMS чи аналоги, будемо говорити про F-16 чи штурмову авіацію, включно з гвинтокрилами", - перерахував він.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков 5 лютого анонсував надання Україні літаків від західних партнерів. За його словами, "літаки будуть, питання просто — які".

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив про існування консенсусу щодо невикористання Україною західної зброї на території Російської Федерації.

Втім, у Верховній Раді вважають усі військові об'єкти Росії законними цілями для ударів з боку України.

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