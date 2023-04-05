Подоляк розповів, що буде з РФ після вступу Фінляндії до НАТО

Радник керівника ОП Михайло Подоляк прокоментував швидкий вступ Фінляндії до НАТО та наслідки цього для Росії.

Стрімкий вступ Фінляндії до НАТО повністю обнулює роль Росії як глобального політичного гравця.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Стрімкий вступ Фінляндії в НАТО остаточно обнуляє роль РФ як глобального політичного гравця… Далі – обов'язкові демілітаризація, денуклеаризація, руйнація проросійського економічного та інформаційного лобі, самоізоляція та істеричне ведмеже ниття скривджених пропагандистів", - написав Подоляк.

Нагадаємо, Фінляндія 4 квітня 2023 року офіційно стала членом Північноатлантичного Альянсу і 31-м членом НАТО після того, як Туреччина останньою з держав Альянсу схвалила заявку країни на вступ.

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков назвав вступ Фінляндії до НАТО черговим загостренням ситуації, а розширення Альянсу – зазіханням на безпеку РФ.

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