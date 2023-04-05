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Подоляк розповів, що буде з РФ після вступу Фінляндії до НАТО

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Подоляк розповів, що буде з РФ після вступу Фінляндії до НАТО

Фото: Getty Images

Радник керівника ОП Михайло Подоляк прокоментував швидкий вступ Фінляндії до НАТО та наслідки цього для Росії.

Стрімкий вступ Фінляндії до НАТО повністю обнулює роль Росії як глобального політичного гравця.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Стрімкий вступ Фінляндії в НАТО остаточно обнуляє роль РФ як глобального політичного гравця… Далі – обов'язкові демілітаризація, денуклеаризація, руйнація проросійського економічного та інформаційного лобі, самоізоляція та істеричне ведмеже ниття скривджених пропагандистів", - написав Подоляк.

Нагадаємо, Фінляндія 4 квітня 2023 року офіційно стала членом Північноатлантичного Альянсу і 31-м членом НАТО після того, як Туреччина останньою з держав Альянсу схвалила заявку країни на вступ. 

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков назвав вступ Фінляндії до НАТО черговим загостренням ситуації, а розширення Альянсу – зазіханням на безпеку РФ.

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Дата публікації
Перегляди
838
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