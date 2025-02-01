Подоляк сказав, що Трампу покаже розмова з Путіним

Спілкування з Путіним продемонструє Трампу, що Росія не є адекватною країною. Російський диктатор покаже свою неспроможність домовлятися.

Про це в ефірі "Ми Україна. Ексклюзив" сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Спілкування з Путіним підкреслять і для самого пана Трампа, і для його оточення, що ця країна, я маю на увазі Російська Федерація, не є адекватною у класичному сенсі цього слова. Вони навіть на угоду будь-яку не зможуть погодитись, тому що вони не розуміють сенсу угод як таких", - запевняє він.

Раніше Подоляк спрогнозував серйозні проблеми для Росії у разі нарощування ударів по її території і паралельно 6-8 місяців "обнулення" економіки.

Читайте також: