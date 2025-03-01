Подоляк: сварка Зеленського та Трампа прояснила три ключові питання про війну

Україна наполягає, що справжній шлях до миру лежить лише через перемогу та примус Росії до відповідальності.

Суперечка між президентами США та України у Білому домі привернула увагу світової спільноти. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк вважає, що ця дискусія допоможе дати відповідь на три важливі питання щодо війни, розв’язаної Росією.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

За словами Подоляка, потрібно чітко розуміти хто є агресором.

"Відповідь однозначна – Росія", – зазначив Подоляк.

Також за його словами не можна завершити війну, змушуючи Україну йти на поступки.

"Адже досвід переговорів із Росією після 2014 року лише призвів до ескалації агресії",– наголосив він.

Та швидке завершення війни без примусу РФ неможливе, оскільки без економічного та військового тиску на Москву агресія продовжиться, хоч ілюзія можливого компромісу все ще існує.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда вважає, що українському президенту Володимиру Зеленському після суперечки в Білому домі потрібно повертатися за стіл переговорів з Дональдом Трампом.

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