Подоляк: "Тепер важливо забезпечити масштабну втечу російських окупантів з України"

Він констатував, що "рускій мір" вміє ефективно тікати.
Після звільнення Херсона радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що тепер важливо забезпечити масштабну втечу російських військ з усієї України.
Про це він написав у Мережі.
"Рускій мір" вміє ефективно… тікати. З Києва, з Харкова, з Херсона. Тепер важливо забезпечити масштабну втечу російських окупантів – з України. З усієї нашої території", – йдеться в заяві Подоляка.
Нагадаємо, українська розвідка повідомила 11 листопада, що Херсон повертається під контроль України і до міста заходять частини ЗСУ.
Згодом радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що в Херсоні багато полонених взяти не вдалося, здебільшого українські сили завдали окупантам втрат. Але трофеїв вистачає.
Місцевий журналіст Костянтин Риженко попередив, що у найближчі місяці життя в Херсоні буде неспокійним, адже в місті діятимуть ворожі ДРГ, які можуть скоювати теракти.
Читайте також: