Подоляк відкинув будь-які переговори з Кремлем: Путін хоче панування в Європі

Україна не буде вести переговори з агресоркою Росією. Президент-диктатор країни-окупантки Володимир Путін хоче завоювати не лише Україну, але й інші пострадянські території.

Про це в інтерв'ю Bild заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Війна триватиме, за уявленнями Путіна, доки він не завоює всю територію України, доки не досягне панування в Європі, доки не завоює інші пострадянські території. Людина не піде на велику війну, зруйнувавши свою репутацію та стосунки, якщо хоче задовольнятися малим. Це нонсенс", - сказав він.

Представник ОП також закликав до продовження постачань зброї. Зокрема, високотехнологічного озброєння. З його слів, наразі проблема полягає у нерівномірності, а тому постачання мають бути збалансованими.

Подоляк каже, що лінія фронту становить 1300 кілометрів, а бойові дії ведуться на 600-800 кілометрах. Також він додав, що Росія за рік війни не зробила істотного прогресу.