Подоляк відповів Байдену, який не бачить Україну в НАТО

У Сполучених Штатах не очікують будь-яких кардинальних рішень щодо запрошення України до членства в НАТО.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 Каналу" пояснив, від чого це рішення може залежати.

"Можна говорити, що "ми там не бачимо чи бачимо Україну". Не від цього – не від слів усе залежатиме. Тому що ескалація йде. Рік тому, якби ми в ефірі сказали, що європейські країни нададуть дозволи для ударів по території Росії, як би на нас з вами подивилися? Сказали б, що це фентезі. Не має сенсу навіть про це говорити. Сьогодні що? Два роки тому, коли казали: "А може HIMARS передасте"? Пам'ятаєте, які були істерики? "Ні, це неможливо". Сьогодні зрозуміло, що HIMARS битимуть по території Росії, тому що це правильно. Це історично детерміновано та зумовлено. І так буде і з НАТО, і зі всім іншим. Мені цікаво, чи точно зацікавлені адміністрації Сполучених Штатів, чи президентів європейських країн в тому, щоб постійно перебувати у війні, збільшувати видатки на безпеку, мати проблеми з дуже масштабним тероризмом тощо", - сказав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що Росію необхідно позбавити можливості повторно окупувати територію України у майбутньому. І це не обов'язково передбачає українське членство в НАТО.

На саміті НАТО, який цього літа відбудеться у Вашингтоні, Україні запропонують пакет безпекової допомоги. Однак у Сполучених Штатах не очікують будь-яких кардинальних рішень щодо запрошення України до членства в НАТО.

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