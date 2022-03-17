Подоляк відповів, чи йдеться на переговорах з Росією про окуповані Крим та Донбас

Подоляк відповів, чи йдеться на переговорах з Росією про окуповані Крим та Донбас

Де-юре Крим, Донецьк і Луганськ залишаються частиною України, але ми де-факто не контролюємо їх, сказав радник голови ОП.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк не може наразі коментувати, чи на переговорах з Росією стоять питання окупованих Криму та Донбасу, проте запевнив, що позиція держави про невизнання окупації залишається незмінною.

Про це Подоляк розповів в інтерв’ю польському виданню Wiadomosci

Він відповів на запитання журналістки про те, чи є серед питань визнання Криму російським, а Донецької та Луганської псевдореспублік – незалежними?

"Я не можу вдаватися в деталі, бо це може вплинути на переговірний процес. Можу лише сказати, що спочатку Росія прийшла з багатьма бажаннями, більшість з яких вже не розглядаються. Є набагато краще розуміння всіх вогневих точок", ­– сказав радник голови президентського офісу.

Щодо окупованих територій, позиція України залишається незмінною: кордони країни змінити неможливо, додав він.

"Однак я вважаю, що ми повинні бути тверезими у своїх судженнях. Де-юре Крим, Донецьк і Луганськ залишаються частиною України, але ми де-факто не контролюємо їх, там працює російська адміністрація. Одним із ключових залишається питання ­– як керувати цими територіями. Проблема в тому, що Російська Федерація ввійшла до нас із війною, а не завела розмову", – пояснив Подоляк.

На запитання про те, чи розглядається можливість повернення Донецька та Луганська під контроль України, радник голови ОП відповів: "Тривають переговори. Ми шукаємо юридичну формулу. Коли вона буде знайдена, президенти України та Росії продовжать переговори на спеціальній зустрічі".

Повну версію інтерв’ю Подоляка про переговірний процес України та Росії читайте тут.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається віддавати свої території, а навпаки прагне повернути вже окуповані Крим, Донбас та території інших областей.