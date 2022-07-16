Подоляк відповів Італії: "Внутрішньополітична боротьба не повинна відбитися на постачаннях зброї до України"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву МЗС Італії про те, що криза в країні може завадити їй повноцінно допомагати Україні у боротьбі з агресією Росії.

Так, радник голови ОП наголосив, що внутрішньополітична боротьба в західних країнах не має відбитися на постачаннях зброї до України.

Про це Подоляк написав у Мережі 16 липня.

"Традиційна внутрішньополітична боротьба в західних країнах не повинна відбитися на єдності з фундаментальних питань боротьби добра зі злом. Зокрема, на поставках зброї в Україну. Ми не можемо дозволити Кремлю використати політичну конкуренцію як зброю для підриву демократій", – йдеться в заяві радника голови президентського офісу.

Нагадаємо, очільник МЗС Італії Луїджі Ді Майо заявив, що криза в країні, спровокована можливою відставкою прем’єр-міністра Маріо Драґі, може завадити повноцінно допомагати Україні у боротьбі проти російської агресії.

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