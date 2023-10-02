Подоляк відреагував на цинічний мем Маска про Зеленського і допомогу Україні

Будь-яке підтримування країни-агресорки Росії сьогодні - це прямі інвестиції у війну, геноцид, убивство вільного світу, ескалацію та право на безкарність.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи мем американського мільярдера Ілона Маска про українського президента.

"Будь-яке мовчання чи іронізування над Україною сьогодні - це безумовне заохочення російської пропаганди, яка виправдовує масове насильство та руйнування", - наголосив він.

За його словами, " не всі й не завжди, бувши значущими медійними фігурами, але перебуваючи за тисячі кілометрів від епіцентру війни, здатні усвідомити, що таке щоденні бомбардування та крики дітей, які втрачають своїх батьків".

Мем Маска

Американський мільярдер Ілон Маск в соцмережі X виклав обурливий мем про Зеленського з допомогою Україні. Він виклав у своєму акаунті старий мем із українським президентом, додавши на зображення цинічний підпис: "Коли минуло п'ять хвилин, а ти не попросив допомоги у мільярд доларів".

Допис Ілона Маска з мемом про Володимира Зеленського і допомогу Україні / Скриншот

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