Подоляк відреагував на послання Путіна: "Продемонстрував свою неактуальність та розгубленість"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що під час звернення до Федеральних зборів російський диктатор Володимир Путін показав свою неактуальність і розгубленість.

Таку думку Подоляк висловив у Twitter.

"Путін публічно продемонстрував свою неактуальність і розгубленість",- написав предствник ОП.

За словами Подоляка, глава Кремля наголосив, що Росія перебуває в безумовному "таёжном тупике".

"І що перспективних рішень у нього немає й не буде. Бо скрізь "нацисти, марсіани та теорії змови"…Sic transit gloria mundi (так минає мирська слава - Ред.) Путіна в парламенті РФ", - написав він.

Нагадаємо, глава Кремля виступив перед Федеральними зборами РФ 21 лютого. Зокрема, вкотре накинувся зі звинуваченнями на адресу Заходу. Зокрема, йдеться про ніби-то спробу перевести війну в Україні у "фазу глобального протистояння".

Диктатор також цинічно заявив, що, мовляв, не Росія розв’язала війну. Традиційно російській пропаганді Путін звинуватив Захід і Київ у нібито розв’язанні війни на Донбасі.

Путін пригрозив ескалацією у війні, якщо Україна отримає далекобійну зброю. За його словами, Захід намагається переламати хід бойових дій в Україні, збільшуючи військові постачання Києву.

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