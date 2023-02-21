Подоляк відреагував на послання Путіна: "Продемонстрував свою неактуальність та розгубленість"

Диктатор 21 лютого звернувся до Федеральних зборів.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що під час звернення до Федеральних зборів російський диктатор Володимир Путін показав свою неактуальність і розгубленість.
Таку думку Подоляк висловив у Twitter.
"Путін публічно продемонстрував свою неактуальність і розгубленість",- написав предствник ОП.
За словами Подоляка, глава Кремля наголосив, що Росія перебуває в безумовному "таёжном тупике".
"І що перспективних рішень у нього немає й не буде. Бо скрізь "нацисти, марсіани та теорії змови"…Sic transit gloria mundi (так минає мирська слава - Ред.) Путіна в парламенті РФ", - написав він.
Нагадаємо, глава Кремля виступив перед Федеральними зборами РФ 21 лютого. Зокрема, вкотре накинувся зі звинуваченнями на адресу Заходу. Зокрема, йдеться про ніби-то спробу перевести війну в Україні у "фазу глобального протистояння".
Диктатор також цинічно заявив, що, мовляв, не Росія розв’язала війну. Традиційно російській пропаганді Путін звинуватив Захід і Київ у нібито розв’язанні війни на Донбасі.
Путін пригрозив ескалацією у війні, якщо Україна отримає далекобійну зброю. За його словами, Захід намагається переламати хід бойових дій в Україні, збільшуючи військові постачання Києву.
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