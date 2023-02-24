Подоляк відреагував на закиди Кремля про "провокації" в Придністров’ї: на це здатна лише РФ

За його словами, рішення придністровської проблеми належить лише Кишиневу.

Керівник Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що єдина країна, яка може влаштувати провокації на території Придністров'я, є агресорка Російська Федерація.

Так представник ОП прокоментував Radio Moldova закиди Москви.

"Ніколи не слухайте, що говорить Міноборони Росії. Вони постійно і примітивно використовують одні й ті ж історії про нібито провокації ... Залежність від Росії, зокрема економічна, завжди породжуватиме бідність і політичну нестабільність", - наголосив він.

За його словами, рішення придністровської проблеми належить лише Кишиневу. Я кщо ж Молдові потрібна підтримка України, то варто звернутися до президента Володимира Зеленського. Подоляк наголошує, що Київ не буде виступати з ініціативами без консультацій з Молдовою, Румунією та країнами Європейського Союзу

"Щодо провокаційних дій, то єдина країна, яка може це зробити в Молдові і яка обов’язково буде щось робити в Придністровському регіоні - це Російська Федерація", - додав Михайло Подоляк.

Нагадаємо, зранку 23 лютого російське Міноборони опублікувало заяву, що нібито влада України готує провокацію проти Придністров'я. У заяві йшлося, що їх нібито здійснять підрозділи Збройних сил України, зокрема "із залученням націоналістичного формування "Азов".

Влада Молдови спростувала заяви Москви. Наголошується, що молдовські відомства співпрацюють з іноземними партнерами. Втім, у разі загрози для країни обіцяють проінформувати суспільство про це.

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