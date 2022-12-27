Подоляк висловився про членство РФ в Радбезі ООН: "Треба виправляти фатальні помилки"

Російську Федерацію, яка руйнує міжнародні системи безпеки і права, необхідно виключити з Ради безпеки ООН.

Про це висловився радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у своєму акаунтів в Twitter.

"Треба виправляти фатальні помилки... РФ незаконно посіла місце у Радбезі ООН. Чи це було проявом тодішньої корупції, чи юридичної недбалості – але РФ узурпувала право вето й системно руйнує міжнародні системи безпеки і права… Час повернутися до букви закону та Статуту ООН", - зазначив Подоляк.

Членство РФ в Радбезі ООН

Двоє американських законодавців, які очолюють незалежну урядову організацію з прав людини, представили резолюцію, яка закликає президента США Джо Байдена вивести Росію з Ради Безпеки ООН.

Україна також виступає за те, щоб Росія була виведена з Радбезу, хоча експерти залишаються скептичними, щодо реальності такої можливості. Статут ООН не містить жодних положень про усунення постійного члена Ради Безпеки. Участь Росії в Радбезі, як постійного члена, прописана в статті 23 Статуту Організації. Таким чином, для виключення Росії зі складу Радбезу була б потрібна поправка до Статуту. Втім, за тим-таки основним документом, для внесення поправок необхідна згода всіх постійних членів Радбезу.

Росія має право накласти вето на подібну пропозицію і, як доводить практика, вже неодноразово цим користалась.

Зрештою, існує ще один варіант, підтриманий, зокрема, і деякими правниками. Він має на меті оскаржити статус Росії, як спадкоємиці місця Радянського Союзу в Раді Безпеки.

Раніше Подоляк пояснював, чому ще Росію важко виключити з Радбеу ООН.

Водночас військовий експерт Олег Жданов назвав три варіанти, як можна позбавити Росію права голосу в ООН.

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