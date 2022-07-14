Подоляк запропонував Росії єдину угоду, яку може зафіксувати з нею Україна

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував пропозицію Росії про укладання з Україною угоди, у якій держава б "визнала наявні територіальні реалії".

Так, єдина угода, яку може зафіксувати Україна з Росією, – виведення військ.

Про це радник очільника ОП написав у Мережі 14 липня.

"Визнання територіальних реалій"? Після 141 дня війни єдина угода, яку може зафіксувати Україна з Росією, – виведення військ, відмова Москви від територіальних претензій, визнання збитків, компенсації українцям", – йдеться в заяві Подоляка.

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"Реалії, які мають визнати в Рф: ви – країна-терорист, що вбиває мирних людей", – наголосив радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, заступник очільника МЗС Росії Андрій Руденко заявив, що його держава пропонує укласти угоду, в якій було б зафіксовано, що Україна "визнає наявні територіальні реалії" (окуповані території), залишає за собою позаблоковий і без'ядерний статус.

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