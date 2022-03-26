Подоляк заявив, що питання Криму і Донбасу можуть вирішити лише Зеленський і Путін

Подоляк заявив, що питання Криму і Донбасу можуть вирішити лише Зеленський і Путін

На сьогодні на переговорах делегацій обговорюється не нейтралітет, а гарантії безпеки.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висловив переконання, що лише президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін можуть вирішити питання окупованих Криму і Донбасу.

Про це Подоляк розповів в інтерв’ю FAZ.

"Ми сьогодні не обговорюємо нейтралітет. Україна наполягає на системі гарантій безпеки за участю держав, які готові надати ці гарантії, зокрема у військовому плані. Від цього залежить багато іншого. Це наша вихідна позиція", – сказав радник голови президентського офісу.

На його думку, така система гарантій безпеки немислима без США.

У Подоляка також запитали про майбутнє окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.

"Для нас дуже важлива територіальна цілісність країни. Це складні питання. Вирішити їх можуть лише президенти України і Росії", – сказав радник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Зеленський наголосив, що є компроміси, на які Україна не може піти в переговорах з Путіним. Це, зокрема, стосується територіальної цілісності України. Він наголошував, що РФ "не може насильно отримати прихильність громадян іншої країни".