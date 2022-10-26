Подоляк зробив гучне звернення до світу після доказів Ізраїлю про іранські дрони

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що світ має переглянути іранське питання після появи доказів використання Росією іранських дронів-камікадзе у війні проти України.

Свою заяву Подоляк опублікував у Мережі.

"Якщо щось виглядає як качка, плаває як качка і крякає як качка – це качка. Іцхак Герцог офіційно поставив крапку в цій темі: РФ використовує дрони іранських терористів для нападу на українські міста", – йдеться в повідомленні радника голови ОП.

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Він наголосив, що це вимагає від світу переоцінки іранського питання та нових підходів до його вирішення.

Нагадаємо, президент Ізраїлю Ісаак Герцог прибув до Вашингтона, аби надати США докази про те, що іранські безпілотники використовуються Росією у війні проти України. За даними ізраїльських ЗМІ, фахівці країни вивчили російські дрони "Герань-2" та дійшли висновку, що вони ідентичні з іранськими дронами Shahed-136.

Зауважимо, що влада Ірану заперечує, що постачає до Росії дрони-камікадзе. Країна навіть заявляла про готовність взяти участь у розслідування цього факту разом з Україною.

Водночас у Росії брешуть, що не мають інформації про купівлю іранських безпілотників.

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